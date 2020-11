Großalarm im Norden: Feuer vernichtet Halle für Schausteller

Oesterwurth -

Großalarm im Norden! Am späten Freitagabend mussten mehrere Feuerwehrwehren nach Oesterwurth (Kreis Dithmarschen) ausrücken. In einem ehemaligen Schweinestall, der aktuell als Quartier für Schausteller genutzt wird, war ein Brand ausgebrochen. Der Sachschaden ist enorm.

Gegen 22.10 Uhr begannen die Alarmsirenen in Oesterwurth und in den umliegenden Ortschaften zu heulen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren fuhren los. In der Straße Wehren war starker Qualm aus einer Halle gemeldet worden.

Feuer in Oesterwurth: Halle für Schausteller brennt

Darin: Mobile Verkaufsstände für Zuckerwatte und Mandeln der bekannten Schaustellerfamilie Rasch. Rund 50 Retter kämpften gegen die Flammen. Sie konnte verhindern, dass die Flammen auf ein weiteres Gebäude übergriffen. Erst nach Stunden hatten sie den Brand unter Kontrolle.

Das könnte Sie auch interessieren:Feuer in Hühnerstall - 300 Tiere sterben

Der Sachschaden ist laut eines Feuerwehrmann enorm. Allein die Schaustellerutensilien darin hatten einen Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.