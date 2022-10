Großalarm im Norden: Explosion in Wohnung – Frau verletzt

Großalarm in Neumünster: Bei einer Fettexplosion hat eine 40 Jahre alte Mutter in Neumünster Verbrennungen an Händen und Füßen erlitten. Sie war gerade dabei, das Essen für ihre Familie vorzubereiten.

Zum Unglück kam es am Dienstagabend gegen 19.02 Uhr. Die Frau habe laut Polizei vergeblich versucht, einen Brand in der Küche mit Wasser zu löschen und dabei die Fettexplosion ausgelöst. Die 40-Jährige wurde zur Behandlung in eine Spezialklinik nach Lübeck gebracht. Ihre zwölf und vier Jahre alten Kinder blieben zum Glück unverletzt, sagte die Polizei weiter. Die Wohnung sei aber derzeit nicht mehr bewohnbar.

Fettexplosion: Frau in Neumünster bei Küchenbrand verletzt

Feuerwehren warnen, dass sich überhitztes Fett entzünden kann. Zum Löschen dürfe niemals Wasser verwendet werden. Das Wasser verdampft im heißen Fett schlagartig und es kommt zur Fettexplosion. Stattdessen sollte ein Deckel auf den brennenden Topf oder die Pfanne gelegt werden. (mp/dpa)