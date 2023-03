Großalarm im Norden: Brand in Wohnhaus – Feuerwehr rettet 13 Menschen

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einem Wohnhaus brannte es im Treppenhaus, vielen Bewohnern war der Fluchtweg abgeschnitten.

Laut Feuerwehr gingen gegen 20.50 Uhr mehrere Notrufe von Bewohnern eines Hauses in der Stettiner Straße ein. Alle meldeten dichten Qualm im Treppenhaus, sowie eine starke Hitzeentwicklung. Mehrere Löschfahrzeuge, Rettungswagen und ein Notarzt fuhren dorthin. Rund 30 Retter waren im Einsatz.

13 Menschen gerettet – alle blieben unverletzt

Laut Polizei brannte es in einer Erdgeschosswohnung und dem Treppenhaus. Feuerwehrleute retteten 13 Bewohner. Alle blieben unverletzt.

Nach rund drei Stunden war das Feuer gelöscht. Das Haus ist unbewohnbar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.