Großalarm bei Hamburg: Erst brennt ein Carport – dann das Haus

Ein Feuer in Norderstedt (Kreis Segeberg) hat in der Nacht zu Samstag großen Schaden verursacht. Ein Carport war in Brand geraten, die Flammen schlugen auf ein Reihenhaus über. Verletzt wurde niemand.

Laut eines Sprechers der Feuerwehr wurden die Retter gegen 4.30 Uhr in den Frieda-Nadig-Stieg gerufen. Hier hatten Anwohner ein brennendes Carport mit fünf Autos gemeldet. Schon auf der Anfahrt konnten die Retter den Flammenschein erkennen.

Norderstedt: Flammen greifen auf Dach von Reihenhaus über

Trotz intensiver Löschversuche konnte nicht verhindert werden, dass die meterhohen Flammen auf das Dach eines Endreihenhauses übergriffen. Die Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Nach gut zwei Stunden war der Brand gelöscht, insgesamt dauerte der Einsatz knapp sechs Stunden. Nach MOPO-Informationen entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.