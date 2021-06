Großalarm bei Hamburg: Dachstuhlbrand – Retter finden tote Frau (18)

Großhansdorf –

Großalarm in Großhansdorf (Kreis Storman)! Am Donnerstagmittag ist dort der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen an. Mehr als 70 Retter waren im Einsatz. Eine Frau wurde tot aufgefunden.

Gegen 11 Uhr stieg plötzlich dunkler Qualm an der Ostlandstraße auf. Anwohner wählten den Notruf der Feuerwehr. Als die ersten Retter am an dem Wohnhaus eintrafen, forderten sie sofort Verstärkung an. Das Feuer hatte sich rasend schnell ausgebreitet und drohte auf benachbarte Häuser überzugreifen. Das Obergeschoss des Reihenhauses stand in Vollbrand.

Dachstuhlbrand in Großhansdorf: Eine Tote

Die Einsatzleitung ließ die dritte Alarmstufe ausrufen. Mehrere Wehren aus der Umgebung rückten an. Mehr als 70 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Bei den Löscharbeiten machten die Retter dann eine schreckliche Entdeckung. Sie fanden in den ausgebrannten Räumen eine tote Frau (18). Es soll sich um eine Bewohnerin handeln. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Wie die MOPO erfuhr, verstrich kostbare Zeit, weil den Rettern zunächst Hoisdorf als Einsatzstelle gemeldet wurde. Als man dort kein Feuer fand, rekonstruierte man die Anrufe und fuhr dann mit Blaulicht nach Großhansdorf.