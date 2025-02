Graupel-Chaos auf Autobahn: SUV überschlägt sich – Vollsperrung

Wegen eines Graupelschauers sind am Donnerstagabend auf der A23 bei Kaisborstel im Kreis Steinburg drei Fahrzeuge verunglückt, die Autobahn musste in beiden Richtungen für längere Zeit voll gesperrt werden.

Gegen 18.10 Uhr wurden die Feuerwehren auf die A23 zwischen Itzehoe-Nord und Schenefeld sowie in die Gegenrichtung alarmiert, da bei beiden Unfällen nicht klar war, ob Personen eingeklemmt waren. Wie sich herausstellte, waren in Fahrtrichtung Norden zwei Pkw in die Leitplanke geprallt, in Fahrtrichtung Süden hatte sich ein SUV aufgrund der Glätte überschlagen und war auf dem Dach im Straßengraben gelandet.

Das könnte Sie auch interessieren: Starkregen und Hagel sorgen für Unfälle auf der A7

Nach ersten Informationen der Polizei gab es insgesamt drei Leichtverletzte, die vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Für die Unfallaufnahme mussten beide Fahrtrichtungen für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden.