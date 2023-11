Glimmende Zigarette in Mülleimer führt zu interessanter Entdeckung

Eine unachtsam in einem Mülleimer entsorgte Zigarette hat am Dienstagmorgen für einen Feuerwehreinsatz in Lübeck gesorgt. Als die Retter die verqualmte Wohnung aufgebrochen hatten, machten sie eine Entdeckung.

Zu dem Einsatz kam es laut Polizei in einem Wohnhaus am Marliring. Nachbarn hatten gegen 11 Uhr den Notruf gewählt, weil in einer der Wohnungen ein Rauchmelder piepte. Zudem sei leichter Qualm feststellbar gewesen. Weil der Mieter nicht zuhause war, brachen Feuerwehrleute die Tür auf.

Feuerwehrleute brechen Tür auf und finden Drogenplantage

Zunächst entdeckten sie die Ursache der Rauchentwicklung: Eine unachtsam in einen Mülleimer geworfene Zigarette hatte dafür gesorgt. In einem weiteren Zimmer entdeckten die Feuerwehrleute dann eine Drogenplantage, laut Polizei etwa 60 Pflanzen sowie bereits abgeerntetes Marihuana. Kurz darauf erschien auch der Mieter (39). Er wurde festgenommen.