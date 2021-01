Giftiger Rauchpilz: Großbrand auf Luxusjacht-Werft im Norden

Schacht-Audorf -

Die Werft in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist weltweit bekannt für den Bau von teuren Luxusjachten. Nun brach dort in der Nacht zu Donnerstag ein Großbrand aus. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen im Einsatz.

Das Feuer soll nach MOPO-Informationen in einer Halle der Lürssen-Werft ausgebrochen sein. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand ein großer Rauchpilz über der Werft. Zudem wurden giftige Gase gemessen.

Großeinsatz im Norden: Halle auf Megajacht-Werft brennt

Sofort forderten die Retter Verstärkung an. Immer mehr Löschzüge aus der Umgebung rückten an. Über 80 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Die Bevölkerung, die in der Nähe des Werftgelände angesiedelt ist, wurde per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, Tüten und Fenster geschlossen zu halten.

Am frühen Donnerstagmorgen war die Feuerwehr immer noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie es zum Brandausbruch kam, ermittelt die Polizei.