Geldautomat in großem Möbelhaus aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in das Gebäude von Möbel Kraft in Bad Segeberg eingedrungen und haben einen dort befindlichen Geldautomaten aufgebrochen und geplündert. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, ist der Vorfall erst am vergangenen Montag festgestellt worden. Demnach müssen die Täter sich zwischen Samstag, 19.30 Uhr nach Geschäftsschluss, und Montag, 7.15 Uhr über die Rückseite des großen Möbelhauses Zutritt verschafft und den Automaten aufgebrochen haben.

Täter brechen Geldautomat auf und erbeuten Bargeld

Laut einem Sprecher sei eine unbekannte Summe Bargeld entwendet worden. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an Tel. (04551) 8840.