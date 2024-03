Gefahrgutlaster kippt in Graben – Fahrer hat großes Glück

In Schlichting (Kreis Dithmarschen) ist am Samstagmorgen ein Gefahrgutlaster in einen Straßengraben gekippt. Das gesamte Führerhaus wurde beschädigt – der Fahrer aber hatte großes Glück.

Der Mann blieb nämlich nahezu unverletzt, wurde von den Rettungskräften zwar untersucht, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gefahrenstoff muss geborgen werden

Die Feuerwehr sicherte derweil die Unfallstelle, kümmerte sich darum, dass sich der transportierte, bisher nicht näher definierte Gefahrenstoff (20.000 Liter) nicht entzündete. Dieser musste erst aufwendig geborgen werden, bevor der Laster aus dem Graben gezogen werden konnte.

Laut Polizei war der Mann um 8 Uhr von der Straße Hauberg abgekommen und rechts in besagten Graben gekippt. Zuvor sei er mit dem Laster auf eine Bankette geraten. Die genaue Unfallursache ist zurzeit noch unklar, genau wie der entstandene Sachschaden. (dg)