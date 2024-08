Garage geht plötzlich in Flammen auf – aber warum?

In Glinde (Kreis Stormarn) ist am Montagmittag ein Feuer in einem Wohngebiet ausgebrochen. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort.

In der Arthur-Christiansen-Straße ist am Mittag eine Garage in Flammen aufgegangen. Trotz schneller Alarmierung der Feuerwehr griff der Brand laut Polizei auf ein Carport und auf das Dach des Nebengebäudes über, bevor er schließlich gelöscht wurde.

Die Feuerwehr war rund zweieinhalb Stunden lang bis 15.30 Uhr im Einsatz. Verletzt wurde laut einem Feuerwehr-Sprecher niemand. Genauere Details zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch nicht bekannt. Laut Angaben eines Reporters vor Ort sollen die Besitzer der Garage unmittelbar vor Brandausbruch einen lauten Knall gehört haben. (zc)