Für den guten Zweck: Promis liefern sich Hundeschlitten-Rennen an der Ostsee

Zahlreiche Prominente haben am Samstag am Strand von Usedom wieder einen Hundeschlitten für einen guten Zweck bestiegen. Unter den Teilnehmern waren unter anderem Boxweltmeister Henry Maske, Model Franziska Knuppe, Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer und Entertainer Wolfgang Lippert, wie die Veranstalter berichteten. Mit dabei waren außerdem rund 400 Huskies bei der siebten Ausgabe der „Baltic Lights“.

Bei dem Schlittenhunderennen wurde Geld für die Welthungerhilfe gesammelt. Im vergangenen Jahr kamen 45.000 Euro zusammen. Allerdings konnten wegen Corona-Auflagen damals nur etwa 2000 Zuschauer vor Ort sein. Vor Corona kamen über die drei Tage der Veranstaltung verteilt bis zu 60.000 Besucher.

Sänger und Moderator Wolfgang Lippert jagt mit seinem Hundegespann über den Ostseestrand. picture alliance / dpa/Stefan Sauer Sänger und Moderator Wolfgang Lippert jagt mit seinem Hundegespann über den Ostseestrand.

2022 hatten Knuppe bei den Frauen und der Schauspieler Hendrik Duryn bei den Männern die Promi-Wertung gewonnen. Auch sie wollten an dem Rennen über vier Kilometer zwischen den Seebrücken Ahlbeck und Heringsdorf wieder teilnehmen. Es dauert bis Sonntag an, die Siegerehrung soll am Nachmittag stattfinden. (dpa/mp)