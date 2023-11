Frontal-Crash bei Hamburg: Mann wird reanimiert

Bei einem Verkehrsunfall in Ahrensburg sind zwei Personen verletzt worden. Eine von ihnen so schwer, dass sie am Unfallort reanimiert werden musste.

Laut Angaben der Polizei geriet ein 67-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Hamburger Straße mit seinem Opel Combo in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Opel Astra einer 40-Jährigen zusammen.

Ahrensburg: Zwei Verletzte nach Frontalcrash

Der 67-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er musste noch am Unfallort reanimiert werden. Anschließend wurde der Mann für eine weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 40-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Wieso der Combo-Fahrer auf die Gegenfahrspur geriet, ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. (dpa/mp)

Anmerkung: In einer früheren Version des Artikel war von zwei verunfallten Frauen die Rede. Tatsächlich waren ein Mann und eine Frau beteiligt. Wir haben den Fehler korrigiert.