Frontalcrash im Norden wegen Ampelausfall: Zwei Frauen verletzt

Bei einem Unfall nahe Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind am Samstagabend zwei Frauen verletzt worden. An den Autos, darunter ein E-Fahrzeug, entstand Totalschaden. Grund für den Crash soll ein Ampelausfall gewesen sein.

Laut Feuerwehr habe sich die Unfall gegen 23 Uhr kurz hinter den Stadtmauern von Elmshorn zugetragen. Nach Angaben der Polizei war eine 45-Jährige in ihrem VW Tiguan auf der Köllner Chaussee unterwegs. Im Bereich der Kreuzung zur Wittenberger Straße soll eine Ampel ausgefallen sein. Die VW-Fahrerin habe dabei offenbar nicht die nötige Vorsicht walten lassen und missachtete die Vorfahrt.

Vorfahrt missachtet – zwei Frauen verletzt

So kam es zum Zusammenstoß mit einem Peugeot, an dessen Steuer ebenfalls eine Frau saß. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Crash leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt, sie kamen in eine Klinik.