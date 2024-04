Frontalcrash auf Landstraße im Norden – Autofahrer schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg hat am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Zwei Autofahrer wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Laut Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 7.50 Uhr zum Ortsausgang nach Gudow gerufen. Dort waren aus bislang ungeklärter Ursache ein Kleinwagen und ein SUV frontal kollidiert. Rund 25 Einsatzkräfte sowie ein Rettungshubschrauber kamen.

Schwer verletzte Fahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Erste Befürchtungen, dass die Fahrer in den Wracks eingeklemmt waren, bestätigten sich nicht. Der Mann am Steuer des Kleinwagens war jedoch schwer verletzt. Nachdem er vom Notarzt versorgt wurde, wurde er in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen.

Auch der Fahrer des SUV war verletzt und kam in eine Klinik. Die Polizei sperrte den Bereich um die Unfallstelle ab. Erst gegen 9.20 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, wird nun ermittelt.