Frontal mit Auto gegen Baum gekracht – Fahrer stirbt

Schwerer Verkehrsunfall im Kreis Stormarn: Am Holstenkamp in Glinde bei Hamburg ist am Samstagmittag ein Mann mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gekracht und ums Leben gekommen.

Laut Polizei-Angaben verlor der Fahrer offenbar in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen; es ist möglich, dass dies in Folge eines medizinischen Notfalls geschah, so ein Polizeisprecher. Zeugen, die den Unfall mitansahen, befreiten den eingeklemmten 78-Jährigen, versorgten ihn und informierten Polizei und Feuerwehr.

Mann kommt ins Krankenhaus nach Hamburg

In Begleitung eines Notarztes kam der Mann in ein Krankenhaus nach Hamburg. Trotz eingeleiteter Reanimation konnte ihm nicht mehr geholfen werden. „Er verstarb“, so der Polizeisprecher. Geprüft werde, ob der Mann bereits bei dem Kontrollverlust nicht mehr am Leben war.

Die Kräfte sicherten die Unfallstelle, klemmten die Batterie ab und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Sie will nun den Unfall genauestens rekonstruieren. (dg)