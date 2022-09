Frontal-Crash im Norden: Wohnwagen zerfetzt – zwei Verletzte

Am Sontagnachmittag gegen 14 Uhr kam es auf der Bundesstraße 501 zwischen Heringsdorf und Grube in Ostholstein zu einem schweren Unfall. Ein Kleinwagen und ein Auto mit Wohnwagen stießen ungebremst aufeinander. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt, die Straße musste stundenlang gesperrt werden.

Die beiden Camper-Insassen waren kurz vor ihrem Ziel am Rosenfelder Strand. Noch fünf Minuten wären es für das Pärchen mitsamt Hund aus dem Landkreis Nienburg an der Weser bis zu ihrem Campingplatz gewesen. Doch in Höhe des Grubener Ortsteils Rosenhof nahm die Reise ein jähes Ende. Sie prallten mit einer 81-jährigen Fahrerin aus Ostholstein auf gerader Strecke aufeinander.

Grube: Kleinwagen und Wohnwagen krachen ineinander

Bei der Kollision wurden nach Angaben eines Reporters vor Ort Reifen abgerissen, der Wohnwagen wurde an der Seite aufgeschlitzt und kippte auf die Seite in den Graben. In dem Kleinwagen blieben währenddessen Reste des Wohnwagens stecken.

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der MOPO mitteilte, wurden zwei Personen vor Ort im Rettungswagen behandelt. Bei der einen handelte es sich um die 81-Jährige.

Unfall Grube: Zwei Personen werden verletzt

Währenddessen übernahm die Feuerwehr aus Grube die Aufräumarbeiten und säuberte die Straße, die übersäht war von Teilen des zerfetzten Wohnwagens. Dieser wurde anschließend mühsam wieder aufgerichtet. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt jetzt die Polizei. Die Bundesstraße wurde erst um 17.03 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. (aba)