Frontal-Crash im Norden – Frau (50) in Opel eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall bei Breitenburg (Kreis Steinburg) sind am frühen Samstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Auf der Landstraße 119 waren ein Transporter und ein Opel frontal ineinander gekracht, beide Fahrer kamen in die Klinik.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 5.40 Uhr bei Breitenburg. Hier sei ein 26-Jähriger in einem Transporter in Richtung Dageling unterwegs gewesen und habe aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Frau bei Frontal-Crash schwer verletzt

Der Transporter geriet in den Gegenverkehr und kracht dort in den Opel einer 50-Jährigen. Die musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Auch der Transporter-Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.