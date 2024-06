Vier Verletzte bei Frontal-Crash im Norden: Auto überschlägt sich

Dramatische Szenen in Witzeeze (Kreis Herzogtum Lauenburg): Am Samstagnachmittag krachten hier zwei Autos an einer Kreuzung frontal zusammen. Dabei überschlug sich das eine Fahrzeug und landete auf dem Dach.

Zu dem Zusammenstoß kam es gegen 13.30 Uhr am Samstag, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts bestätigt. Demnach prallte ein Skoda auf der Kreuzung Bahnhofstraße/L200 frontal mit einem SUV zusammen, welcher durch den Zusammenstoß auf dem Dach landete. Zu dem genauen Unfallhergang konnte der Sprecher bislang keine Angaben machen.

Vier Personen wurden leicht verletzt

Im Laufe der Aufräumarbeiten wurde die L200 ab 13.40 Uhr gesperrt. An dem Unfall waren insgesamt vier Personen beteiligt, die alle mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurden. Das berichtet ein Feuerwehr-Sprecher auf Anfrage.

Die Autos wurden abgeschleppt, sodass die Straßen ab 14.40 Uhr wieder freigegeben werden konnten. Einsatzkräfte der Feuerwehren Witzeeze und Büchen waren vor Ort, sowie ein Notarzt und ein Rettungsdienst. (mwi)