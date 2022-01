Tückisches Glatteis hat am frühen Donnerstagmorgen für einen schweren Verkehrsunfall im Kreis Dithmarschen gesorgt: Ein Autofahrer war ins Rutschen gekommen und in den Gegenverkehr geraten, wo er frontal mit einem Fahrzeug zusammenprallte.

Der Unfall passierte gegen 7.15 Uhr auf der Eddelaker Straße in Brunsbüttel. Hier war ein 66- Jähriger in seinem Hyundai unterwegs, als er in einer Rechtskurve wegen plötzlich auftretenden Glatteises die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Eine Frau (46) in einem Opel konnte nicht mehr ausweichen.

Tückisches Glatteis – Frontal-Cash im Norden

Die Opelfahrerin kam mit einen Rettungswagen in die Klinik. Der 66-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die alarmierte Feuerwehr streute den Unfallbereich ab. Die Straße wurde für rund eine Stunde komplett gesperrt.