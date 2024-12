Frau nach Unfall im Auto eingeklemmt – Armbanduhr rettet ihr das Leben

Ein schwerer Verkehrsunfall im Kreis Segeberg hat in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Atem gehalten. Die Einsatzkräfte waren auf ungewöhnliche Weise alarmiert worden und wussten zunächst nicht, was sie erwartete.

Laut Feuerwehr sei gegen 2.45 Uhr ein ungewöhnlicher Notruf in der Einsatzzentrale eingegangen. Eine Apple Watch hatte diesen mitsamt GPS-Einsatzort übermittelt. Zu dem Besitzer der Uhr gab es keinen Kontakt. Weil der Ort auf einer Landstraße bei Tarbek recht abgelegen war, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert.

Schwer verletzte Fahrerin in Klinik geflogen

Dort angekommen, bot sich den Rettern ein dramatisches Bild. Ein Auto war frontal gegen einen Baum gekracht, die Fahrerin (28) saß eingeklemmt und bewusstlos hinter dem Lenkrad. Feuerwehrleute befreiten sie aus dem Wrack, danach wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Kiel geflogen. Lebensgefahr bestehe laut Polizei jedoch nicht. Die Unfallursache wird ermittelt.