Flucht vor Polizei endet im Kleingarten

Eine Verkehrskontrolle endete in Neumünster mit einer Verfolgungsjagd: Die Polizei wollte nachts ein Auto kontrollieren – doch der junge Fahrer gab plötzlich Gas.

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein hat sich in Neumünster eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Mercedes um 1 Uhr in der Nacht kontrollieren wollen, als der Fahrer plötzlich Gas gab, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts.

18-Jähriger wollte zu Fuß zu fliehen

In der Nähe eines Kleingartenvereins am Raabeweg verlor der 18-Jährige demnach die Kontrolle über den Wagen und fuhr in eine Gartenparzelle. Im Anschluss versuchte er noch, zu Fuß zu fliehen, konnte aber schon nach wenigen Metern eingeholt und festgenommen werden.

Der junge Mann stand den Angaben zufolge unter dem Einfluss von Drogen. Außerdem hatte er keinen gültigen Führerschein und das Auto seines Stiefvaters ohne dessen Wissen benutzt. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Autorennens sowie dem Fahren unter Drogeneinfluss. (dpa/mp)