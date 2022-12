Wetterphänomen im Norden: Ostseeort versinkt im Schnee

In Flensburg fallen die Flocken: Zentimeterhoch liegt der Schnee in der Stadt. Im Norden ist das aber die absolute Ausnahme, nirgendwo sonst schneit es. Wie kommt es zu diesem meteorologischen Phänomen?

„Flensburg befindet sich aktuell an einer Luftmassengrenze, deren Niederschläge sich von Sylt bis nach Angeln ziehen“, so Kent Heinemann, Meteorologe bei WetterWelt, gegenüber dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (SHZ). Schon seit gestern schneit es dort kräftig. Das Besondere: Nirgendwo sonst in Schleswig-Holstein schneit es.

dpa | Birgitta von Gyldenfeld Flensburg ist derzeit ein Paradies für Schnee-Freunde. Flensburg ist derzeit ein Paradies für Schnee-Freunde.

Doch bei aller Freude über die weiße Winterlandschaft ist Vorsicht geboten: Der Schnee sorgt nämlich für rutschige Straßen. „Das ist eine der gefährlichsten Wettersituationen!“ warnt Heinemann.

Der Schneefall wird in den kommenden Tagen laut dem Meteorologen anhalten: „Die Niederschläge werden es in sich haben.“ Flensburg bleibt also erstmal ein „Winter-Wonderland“. (elu)