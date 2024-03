Großeinsatz im Norden: Meterhohe Flammen schlagen aus Einfamilienhaus

In Flensburg ist am Montagabend in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen – meterhohe Flammen schlugen aus dem Dach.

Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr der MOPO am Dienstagmorgen sagte, war gegen 20.24 Uhr zunächst ein Schornsteinbrand gemeldet worden.

Flensburg: Einfamilienhaus brennt – Paar rettet sich mit Katze

Weil sich das Feuer jedoch in der Zwischendecke des Gebäudes ausbreitete, brannte kurze Zeit später das gesamte Dach – meterhohe Flammen waren zu sehen. Ein Paar, das in dem Haus wohnt, konnte sich samt ihrer Katze rechtzeitig aus dem Haus retten – es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Um kurz nach zwei Uhr – also nach fünfeinhalb Stunden – wurde der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. (elu)