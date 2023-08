Trümmerfeld im Norden: BMW rammt geparkte Autos – zwei Schwerverletzte

Schlimmer Crash in Flensburg: In der Nacht zu Dienstag sind zwei Männer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der BMW-Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren – und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Kurz vor Mitternacht kam der BMW in der Husumer Straße in Flensburg in Richtung stadtauswärts von der geraden Fahrbahn ab und rammte einen Kantstein. Der Pkw geriet ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Chevrolet, anschließend noch gegen einen ebenfalls geparkten Citroën, der wiederum auf einen davorstehenden VW geschoben wurde.

Schwerer Unfall in Flensburg: Anwohner eilen zur Hilfe

Anwohner eilten den beiden Unfallopfern – zwei junge Männer – im Wagen zur Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Beifahrer musste später mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreit werden. Beide Männer wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Unter anderem soll ein Sachverständiger nun die genaue Unfallursache ermitteln. (alp)