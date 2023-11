87-jähriger Autofahrer erfasst Mutter: Säugling aus Kinderwagen geschleudert

Unfall in Flensburg: Ein Senior erfasste mit seinem Auto eine Mutter mit Kinderwagen – der Säugling wurde leicht verletzt.

Das Unglück ereignete sich am Montagvormittag um kurz nach 10 Uhr in der Bahnhofsstraße. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der VW Golf des 87-Jährigen zunächst mit einem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug und erfasste dann auf dem Gehweg eine 39-jährige Mutter mit ihrem Kinderwagen.

Flensburg: Senior erfasst Mutter mit Kinderwagen

Das Mädchen (zehn Monate alt) stürzte aus dem Kinderwagen und wurde leicht verletzt – der Säugling wurde in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Mutter blieb unverletzt. Das Fahrzeug des Seniors kam erst an einem Fahrradständer zum Stehen – dort wurden ungefähr zehn Räder beschädigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall im Pendlerverkehr: Vollsperrung und langer Stau auf der A7

Der 87-Jährige erlitt einen Schock. Wie es zum dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mp)