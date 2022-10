Flammeninferno im Norden: Wohnhaus brennt lichterloh

In Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist es am Samstagabend zu einem Großbrand gekommen. Das Dach eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Verletzte gab es zum Glück nicht, dafür aber einen sehr hohen Sachschaden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, sei der Brand gegen 21.30 Uhr in der Barmstraße ausgebrochen. Anwohner hatten den Notruf gewählt und Flammen vom Dach eines Wohnhauses gemeldet. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, stand das komplette Dach in Flammen. Es wurde Verstärkung angefordert.

Das Haus brannte lichterloh. Rund 80 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.

Flammen drohen auf weitere Häuser überzugreifen

Rund 80 Feuerwehrmänner waren bis in die Nachtstunden im Einsatz. Nur mit Mühe konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser verhindert werden. Laut des Einsatzleiters befanden sich keine Menschen in dem frisch renovierten Haus. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.