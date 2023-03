Flammen im Norden: Feuerwehr muss Böller und Raketen bergen

In Barderup (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einem als Büro genutzten Anbau war ein Brand ausgebrochen. Darin gelagert: Kistenweise Feuerwerk

Laut Feuerwehr brach der Brand gegen 22.40 Uhr auf einem Grundstück an der Kreisstraße aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen das Gebäude sowie ein daneben befindlicher Carport im Vollbrand. Weil nach Angaben des Besitzers Silvesterfeuerwerk darin gelagert war, wurde Großalarm ausgelöst.

Flammenmeer – mehr als 60 Retter im Einsatz

Rund 60 Retter waren laut eines Sprechers im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden hin und dauerten bis in die Morgenstunden. Das Feuerwerk wurde rechtzeitig ins Freie gebracht. Die Kreisstraße wurde zwischen Handewitt und Oeversee voll gesperrt werden. Verletzte gab es zum Glück nicht.