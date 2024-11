Flammen schlagen aus Bürogebäude – Großalarm bei Hamburg

Flammen in einem Bürogebäude in Schenefeld (Kreis Pinneberg) sorgten am Mittwochabend für Großalarm bei der Feuerwehr.

Laut Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen 18.05 Uhr in den Kiebitzweg gerufen worden. Passanten hatten starken Qualm aus einem dortigen Bürohaus gemeldet. Kurz nachdem der erste Löschzug eintraf, habe der Einsatzleiter Verstärkung angefordert. Der Grund dafür waren sichtbare Flammen auf zwei Etagen.

Rund 70 Feuerwehrleute bekämpfen Brand in Bürogebäude

Wie die MOPO erfuhr, hatte die Schadenslage schlimmer ausgesehen als sie letztlich war. Der Grund dafür waren Spiegelungen in der Glasfassade. Das Feuer war rasch gelöscht. Verletzte gab es zum Glück keine, denn das Gebäude stand leer. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt.