Meterhohe Flammen auf beliebtem Weihnachtmarkt

In der Flensburger Innenstadt ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Eine Bude auf dem Weihnachtsmarkt war in Flammen aufgegangen. Mit Mühe konnten die Retter ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindern.

Um kurz nach Mitternacht meldeten Anwohner der Großen Straße Qualm aus einem Verkaufsstand des dortigen Weihnachtsmarkts. Bei Eintreffen der Feuerwehr loderten meterhohe Flammen in den Nachthimmel. Sie drohten auf ein Wohn- und Geschäftshaus überzugreifen.

Meterhohe Flammen auf Weihnachtsmarkt

Die Feuerwehrleute konnten dies mit einem massiven Löscheinsatz verhindern, der Stand brannte aber fast vollständig nieder. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise an Tel. (0461) 4840.