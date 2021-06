Fiese Tierquälerei: OP: Katze mit Luftgewehr beschossen – Polizei sucht Zeugen

Neumünster –

Schreckliche Tat in Neumünster: Am vergangenen Wochenende ist im Bereich Elsterweg und Gadeland ein Kater angeschossen und schwer am Hals verletzt worden. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen in dem Fall.

Der neun Jahre alte Kater sei ein „Freigänger“, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Es sei also nichts Ungewöhnliches, dass das Tier draußen herumliefe. Nach einem seiner Streifzüge kam er jedoch mit einer Verletzung am Hals wieder zurück nach Hause. „Da die Wunde überhaupt nicht gut aussah, ging die Halterin zum Tierarzt“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Neumünster: Katze von Gewehr beschossen – Polizei sucht Zeugen

Nach einer Operation ging es dem Kater, der vermutlich mit einem Luftgewehr beschossen wurde, wieder besser. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr“, so der Sprecher weiter. Aber: Die Kosten für Behandlung und Nachsorge belaufen sich auf mehr als 200 Euro. Geld, auf das die Halterin sitzenbleibt, sollte kein Täter ausfindig gemacht werden.

Daher geht die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet Zeugen, sich zu melden. Entsprechendes an: Tel. 04321 945 1111. (dg)