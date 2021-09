Was für ein fieser Trick! Am frühen Samstagmorgen hat in Heide (Kreis Dithmarschen) ein Räuber auf einem Fahrrad einen anderen Radfahrer (29) angefahren – und ihn dann bestohlen.

Zu dem Raub kam es gegen 5 Uhr auf dem Marktplatz. Das Opfer stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem anderen Radfahrer. Der Räuber schnappte sich die Sporttasche, in dem sich laut Polizei auch ein Smartphone befand.

Heide: Radler überfällt Radler

Der Geschädigte versuchte, den Räuber selbst zu schnappen: Über die Straßen Wulf-Isebrand-Platz, Lüttenheid und Neue Anlage bis zu Marktkauf verfolgte er den Täter noch, verlor ihn schließlich aber aus den Augen. Später erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.

Verletzt wurde der 29-jährige Dithmarscher bei dem Vorfall nicht. Den Dieb beschrieb das Opfer als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er war mit einer dunklen Jacke und Jeans bekleidet und trug kurze, schwarze Haare. Hinweise nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer (0481) 940 entgegen. (se)