Feuerwehreinsätze im Norden: Mehrere Mülltonnen angezündet – Polizei sucht Zeugen

Büsum -

Am Vatertagsabend sind in Büsum (Kreis Dithmarschen) in kürzester Zeit mehrere Mülltonnen angezündet worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen in dem Fall.

Zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr eigenen Angaben nach gleich sechsmal ausrücken. Mülleimer brannten an den Straßen Norderpiep, Bielshövensand, Moltkestraße und Dithmarscher Straße.



Die MOPO AM WOCHENENDE 76 Seiten pralle Wochenendlektüre mit Einkaufs-, Ausflugs- und Reisetipps, viel Sport und Rätselbeilage. Wir haben Platz für längere Texte und neue Serien, erzählen Kiez-Geschichten und berichten über bemerkenswerte Kriminalfälle aus Hamburg. Mehr Samstag, mehr Sonntag, mehr MOPO. Jeden Samstag neu am Kiosk.

Büsum: Mehrere Mülltonnen angezündet – Polizei sucht Zeugen

„Die durch die Sachbeschädigungen angerichtete Schadenshöhe ist noch unklar, Hinweise auf Täter gibt es bisher keine“, so eine Polizeisprecherin.



Das könnte Sie auch interessieren: Carport geht in Flammen auf – Großeinsatz der Feuerwehr

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Brandorte wahrgenommen haben, sollten sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Hinweise an: Tel. 04834-95200. (dg)