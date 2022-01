Feuerwehr rettet völlig erschöpften Waschbär aus der Elbe

Einen erschöpften Waschbären hat die Feuerwehr aus der Elbhafenanlage in Wedel (Kreis Pinneberg) gerettet. Das Tier, das es nicht aus eigener Kraft aus dem Becken schaffte, klammerte sich an ein Brett, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Kameraden der Feuerwehr zogen den Waschbären in ein Schlauchboot. Sie waren von Passanten alarmiert worden, die das völlig entkräftete Tier im Hafenbecken entdeckt hatten. „Es wurde im Anschluss in einer Transportbox zur Wildtierauffangstation gebracht“, teilten die Rettungskräfte mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Silvester im Norden: Mann will 1400 Euro verböllern

Dort soll es nun „mit kleinen Fischen und Fröschen“ aufgepäppelt werden. Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Donnerstag. (mp/dpa)