In Drachenschnur verheddert: Feuerwehr rettet Möwe bei Hamburg

Die Feuerwehr Glinde (Landkreis Stomarn) hat am Sonntagmorgen eine Möwe aus einer Drachenschnur befreit. Das Tier hatte sich in dem Seil zwischen zwei Bäumen auf einem Sportplatz verfangen und konnte sich nicht aus eigener Kraft retten.

Die Möwe geriet am Sonntagmorgen auf dem Tennisplatz mit ihrem rechten Flügel in die Drachenschnur in fünf Metern Höhe. Eine Person, die das Unglück beobachtet hatte, informierte die Feuerwehr, die mit einer Drehleiter anrückte.

In Teamarbeit schafften es zwei Kameraden, die Möwe aus dem Seil zu befreien. Sie wurde in ein Tierheim in Schönningstedt (Reinbek) gebracht. (prei)