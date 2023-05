Feuerdrama im Norden: Mehr als 100 Küken bei Brand verendet

In Hochdonn (Kreis Dithmarschen) ist es am Montagabend zu einem folgenschweren Brand gekommen. In einem Stall war ein Feuer ausgebrochen. Viele Hühnerküken und Tauben verendeten.

Die Retter seinen laut Feuerwehr gegen 23.20 Uhr in die Alte Dorfstraße gerufen worden. Dort hatte ein Anwohner Flammen an einem Haus gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein circa 50 Quadratmeter großer Stall, in dem sich Hühnerküken und Zuchttauben befanden.

Rund 60 Retter löschen Stallbrand

Feuerwehrmänner versuchten vergeblich, die Tiere zu retten. 130 Küken und 16 Tauben verendeten in den Flammen. Teile des angrenzenden Wohnhausse wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die rund 60 Retter waren mehrere Stunden im Einsatz.