Feuerdrama an der Ostsee: Ein Toter und zwei Verletzte

In Schönberg (Kreis Plön) an der Ostsee ist es am Samstagmorgen zu einem verheerenden Brand gekommen. Dabei starb eine Person, zwei weitere wurden von der Feuerwehr gerettet. Es entstand hoher Sachschaden.

Zum Einsatz kam es nach MOPO-Informationen gegen 10.30 Uhr an der Promenade, direkt an der Ostsee. Laut Feuerwehrsprecher Moritz Brünning sei der Brand in einem Fischgeschäft ausgebrochen. Die Flammen fraßen in der Obergeschoss eines daneben stehenden Wohnhauses. Daraus wurden zwei verletzte Personen gerettet. Für eine weitere kam jede Hilfe zu spät.

Großeinsatz an Ostsee: Feuerwehr birgt Leichnam aus Brandruine

Feuerwehrmänner bargen den Leichnam nach Ende der Löscharbeiten. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Nachlöscharbeiten werden sich noch einige Zeit hinziehen. Sowohl das Geschäft als auch das Wohnhaus wurden durch die Flammen stark beschädigt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.