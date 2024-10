Großalarm bei Hamburg: Riesiger Müllberg in Brand

Großeinsatz der Feuerwehr in Tornesch im Kreis Pinneberg: In einer Halle einer Müllverbrennungsanlage hat es am Dienstag gebrannt.

Laut Feuerwehr war das Feuer gegen 13 Uhr in einer Sammelhalle für Sperrmüll an der Straße Hasenkamp ausgebrochen. Eine starke Rauchentwicklung sei sichtbar gewesen.

Tornesch: Rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Rund 60 Retter bekämpften das Feuer. Gegen 16 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch deutlich länger: Der Müllberg musste auseinandergerissen werden, um letzte Glutnester abzulöschen.