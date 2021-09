Feuer in Krankenhaus: Station geräumt – zwölf Verletzte

Bei einem Brand in der Lübecker Uniklinik (UKSH) haben am Mittwoch zwölf Menschen eine Rauchvergiftung erlitten. In einem Patientenzimmer hätten eine Matratze und Bettzeug gebrannt, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Personal habe versucht, das Feuer selbst zu löschen. Der Rauch sei in den Flur gezogen, die Station habe geräumt werden müssen.

Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Die Brandursache werde noch ermittelt. Zunächst hatten die „Lübecker Nachrichten“ über den Vorfall berichtet. (dpa/mp)