Krankenhaus im Norden brennt: Feuerwehr im Großeinsatz – mehrere Verletzte

In Rendsburg ist es am Freitagmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einem Krankenhaus war ein Brand ausgebrochen. Es gab mehrere Verletzte.

Gegen 11 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Schön-Klinik an der Lilienstraße aus. Kurz darauf meldete das Personal per Notruf, dass im zweiten Obergeschoss des Krankenhauses ein Feuer ausgebrochen sei und der Flur stark verqualmt wäre. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an.

Klinik in Rendsburg: Mehrere Personen mit Rauchvergiftung

Mehrere Personen wurden vom Pflegepersonal in Sicherheit gebracht. Einige von ihnen hatten eine leichte Rauchvergiftung und wurden vom Rettungsdienst betreut. Betroffen waren nach MOPO-Informationen rund zehn Personen.

Die Löscharbeiten dauerten lange an. Die Polizei bat die Bevölkerung zeitweise darum, die Klinik vorerst nicht aufzusuchen und im Notfall auf umliegende Krankenhäuser auszuweichen. Inzwischen wurde der Appell wieder aufgehoben. Auslöser des Brandes sollen Schweißarbeiten gewesen sein.