Feuer in Gefängnis im Norden: Gefangener (63) stirbt

Nach einem Brand in einer Gefängniszelle in Neumünster ist ein 63 Jahre alter Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann nach dem Feuer am Donnerstag zunächst in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht worden.

Der Brand brach aus bislang ungeklärter Ursache in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Schleswig-Holstein aus. Dabei erlitt der 63 Jahre alte Insasse schwere Verbrennungen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Hohe kriminelle Energie“: Mann droht an, Kinder zu töten – Mutter bleibt cool

Vier Mitarbeiter der JVA wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Zur Ursache des Feuers gibt es nach Polizeiangaben noch keine Erkenntnisse. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht. (dpa)