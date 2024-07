Nach Feuer auf Wacken-Campingplatz: Brand unter Kontrolle, drei Verletzte

Auf dem Campinggelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken (Kreis Steinburg) war am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Veranstalter bitten darum das betroffene Gebiet zu meiden. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. Drei Menschen wurden verletzt.

Gegen 4.02 Uhr wurde die Feuerwehr Wacken gemeinsam mit umliegenden Wehren auf das Gelände des „Wacken Open Air” gerufen. So schreiben es die Rettungskräfte auf ihrer Facebook-Seite.

Wacken: Feuer in Sprinter und Zelt

„Vor Ort brannte ein größeres Zelt und ein Sprinter. Das Feuer konnte durch das VLF (Vorauslöschfahrzeug) zum Anfang erstmal schnell unter Kontrolle gebracht werden”, schreibt die Feuerwehr weiter. Auf Bildern sind der verkohlte weiße Sprinter und das Zelt zu sehen, bei letzterem soll es sich um ein Merchandise-Zelt handeln.

***Einsatz***Wir wurden zusammen mit den Nachbarfeuerwehren um 04:02 Uhr auf das WOA Gelände zum Einsatzstichwort "… Posted by Feuerwehr Wacken on Monday, July 29, 2024

Das Feuer griff trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr auf zwei Fahrzeuge und drei Zelte über. Ein

Auto mit Bremer Kennzeichen brannte komplett aus, bei einem Wagen aus den Niederlanden entstand im Motorraum ein erheblicher Schaden.

Um 4.48 Uhr war das Feuer nach Angaben der Polizei komplett gelöscht, der betroffene Bereich ist abgesperrt. Drei Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in medizinische Behandlung.

Veranstalter bitten darum das Gebiet zu meiden

Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Veranstalter des WOA baten auf Facebook am frühen Morgen darum das Gebiet in der Camping Plaza vorerst zu meiden. Der Eintrag wurde inzwischen wieder gelöscht.

Die Wacken-Fans verteilten unter dem Beitrag direkt ganz viel Liebe: „Das wichtigste ist, dass es keine Verletzten gibt. Alles andere lässt sich ersetzen. Passt auf euch auf & lasst es Musikalisch krachen”, schreibt ein Facebook-Nutzer. „Hoffentlich geht’s allen gut”, eine andere Nutzerin. (abu)