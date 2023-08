Drama auf Sylt: Feuerwehr macht bei Hausbrand schreckliche Entdeckung

Auf der beliebten Nordsee-Insel Sylt (Nordfriesland) ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus gekommen. Dabei kam eine Frau ums Leben. Feuerwehrmänner fanden sie, als der Brand gelöscht war.

Der Brand sei laut Polizei gegen 4 Uhr in einem Haus im Hoyerweg in Westerland ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge, brannte Mobiliar im Wohnzimmer. Die Flammen hatten sich dann rasch ausgebreitet. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Wehren an.

Leblose Frau in ausgebranntem Zimmer entdeckt

Nachdem das Feuer gelöscht war, machten die Retter eine schreckliche Entdeckung. In einem der ausgebrannten Zimmer fanden sie eine leblose Person. Vermutlich handelt es sich um die Bewohnerin. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Kripo hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt die Brandursache. (ruega)