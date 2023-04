Feuer am Luxus-Hotel im Norden – Terrasse zerstört

Großalarm am Neustädter Yachthafen: Eine brennende Dachterrasse des Luxus-Hotels Arborea hat einen geschätzten Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich verursacht.

Das Feuer brach laut Polizei am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf der Restaurantterrasse des Hotels in der Straße An der Wiek aus, die bei Ankunft der Einsatzkräfte in Vollbrand stand. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude und brachte den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde dabei niemand. Der unter der Terrasse liegende Unterstand war jedoch vollständig beschädigt und einsturzgefährdet.

0️⃣8️⃣3️⃣ 25.04.2023⏰ 20:07 Uhr FEU BMA ⏫️ FEU 00Wir wurden zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert…. Posted by Freiwillige Feuerwehr Neustadt in Holstein on Wednesday, April 26, 2023

Kriminalpolizei ermittelt – Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei in Neustadt ermittelt nun die Umstände des Brandes und sucht Zeugen, die zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr verdächtige Beobachtungen im näheren Umfeld gemacht haben. Hinweise unter Tel. 04561-6150. (mp)