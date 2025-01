Fetter Lotto-Gewinn im Norden: Über Nacht zum Multimillionär!

Das Jahr ist noch jung – und schon freut sich ein Lottospieler aus Schleswig-Holstein über einen Millionengewinn.

Ein Gewinn in Höhe von fast 3,4 Millionen Euro im Spiel 77 geht nach Schleswig-Holstein. Die siebenstellige Zahl auf dem Tippschein passte in der Ziehung am Samstag genau, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock mitteilte. Ein Millionengewinn im Spiel 6aus49 ging nach Brandenburg.

In Hamburg ist man derweil immer noch auf der Suche nach einem Lotto-Millionär. Ein Spieler aus Tonndorf/Jenfeld hat dort im Mai knapp 2,5 Millionen Euro gewonnen – bis heute wurde der Gewinn noch immer nicht abgeholt. (dpa/mp)