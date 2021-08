Festnahme in Hamburg: Ein Detail wurde Einbrechern zum Verhängnis

Wedel –

Die Tat ereignete sich bereits am 25. Juni dieses Jahres: Vier Männer brachen in Wedel in einem Hochhaus ein. Nun kam die Polizei ihnen auf die Schliche. Vier Männer wurden in Hamburg und in Wedel festgenommen. Sie übersahen bei ihrer Tat ein wichtiges Detail.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die Einbrecher eine Wohnungstür in dem Haus an der Feldstraße eingetreten. Danach durchwühlten sie die Räume und entkamen mit Wertgegenständen. Was die Täter nicht ahnten: In dem Haus waren Videokameras und die filmten die Täter. Und das wurde ihnen zum Verhängnis.

Hamburg: Polizei nimmt Einbrecher fest



Bei der Auswertung der Videoaufnahmen entdeckten die Ermittler, dass einige der auf den Bildern zu sehenden Personen „alte Bekannte“ sind. Sie waren schon früher wegen ähnlicher Taten polizeilich in Erscheinung getreten. Nun mussten nur noch die aktuellen Aufenthaltsorte der Täter ermittelt werden. Mit Erfolg.

Am frühen Mittwochmorgen stürmten Beamte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) zwei Wohnungen in Wedel und in Hamburg-Mümmelmannsberg. In ihnen wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, woraufhin vier Männer festgenommen wurden.