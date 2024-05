Probleme in Ostsee-Orten: Diese Nachricht wird Touristen enttäuschen

Die Seebrücke in Haffkrug sollte eigentlich am zweiten Juliwochenende mit einem dreitägigen Fest für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Jetzt ist die Eröffnung erst für das dritte Quartal 2024 vorgesehen. Und auch zur Eröffnung der Brücke in Scharbeutz dauert es noch.

Wegen Lieferschwierigkeiten könnten die geplanten Termine für die Brücke in Haffkrug nicht eingehalten werden, teilte die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB) mit. Sie hoffe, im Juli den endgültigen Termin für die Freigabe bekannt geben zu können, sagte die Bürgermeisterin von Scharbeutz, Bettina Schäfer.

Lieferschwierigkeiten führen zu Verzögerungen

Auch die Fertigstellung der neuen Seebrücke in Scharbeutz verzögert sich. Nach Angaben der beteiligten Baufirmen werde sie nicht vor Ende des Jahres 2024 fertig werden, teile die TALB mit.

Sollten die neuen Seebrücken schon vor den offiziellen Eröffnungsfeiern fertig sein, könnten sie bereits besucht werden, sagte eine Sprecherin der TALB. Die „Lübecker Nachrichten“ hatten zuvor berichtet. (dpa/mp)