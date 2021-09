Feuer in einer Ferienwohnung in Sophienhamm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am späten Dienstagabend: Zu Beginn befanden sich noch Gäste im Haus.

Das Feuer brach um 21.37 Uhr im Bereich des Dachgeschosses aus. Die Gäste der Ferienwohnung konnten sich selbst aus der brennenden Wohnung retten, beim Eintreffen der Feuerwehr waren alle Bewohner aus dem Haus.

Das Wohnhaus ist geteilt: Im oberen Bereich befindet sich die Ferienwohnung, im unteren Bereich der Wohnbereich der Eigentümer.

Feuerwehreinsatz bei Rendsburg: Feuer breitete sich schnell aus

Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es wurde eine Riegelstellung aufgebaut, um die benachbarten Häuser zu schützen. Unter schwerem Atemschutz gingen mehrere Trupps zur Brandbekämpfung in das Haus vor.

Da sich das Feuer in der Wohnung schnell ausgebreitet hatte und bereits in die Zwischendecke zum Dach vorgedrungen war, wurde die Feuerwehr Rendsburg mit der Teleskopmastbühne (TMB) angefordert. Mit ihr kamen die Kräfte von außen besser an die Dachziegel, um die Dachhaut zu öffnen und die Glutnester unter den Dachpfannen zu löschen.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum frühen Morgen. Rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Zur Schadenshöhe und Ursache macht die Polizei derzeit keine Angaben. Die Kripo hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und wird die Ermittlungen aufnehmen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. (sd/mp)