Familienstreit mit Axt und Messer – SEK stürmt Wohnung bei Hamburg

Grund war offenbar ein eskalierter Familienstreit: Am Montagabend war das SEK in Bargteheide (Kreis Stormarn) nahe Hamburg im Einsatz. Ein Mann soll Familienangehörige mit Hieb- und Stichwaffen bedroht haben. Die Beamten nahmen ihn fest.

Wie die Polizei sagte, haben Familienangehörige am Montagabend eine Strafanzeige am Polizeirevier in Ahrensburg gestellt. Sie berichteten von einem Familienstreit in der Wohnung eines 68-Jährigen in Bargteheide.

Dabei soll der Senior mit Hieb- und Stichwaffen gedroht haben. Nach MOPO-Informationen soll auch eine Axt im Spiel gewesen sein.

Bedrohungslage: SEK stürmt Wohnung in Bargteheide

Aufgrund der geschilderten Situation habe man laut einer Polizeisprecherin entschieden, eine Spezialeinheit anzufordern. Die SEK-Beamten stürmten daraufhin die Wohnung des Seniors. Der ließ sich widerstandslos festnehmen.

Er wurde einem Amtsarzt vorgeführt. Dieser sah aber keine Gründe für eine Einweisung in die Psychiatrie.