Familie verunglückt auf A7 bei Hamburg – vier Schwerverletzte, darunter Kinder

Auf der A7 im Kreis Pinneberg ist in der Nacht zu Samstag eine Familie mit ihrem Auto verunglückt. Der Wagen überschlug sich. Die Insassen, ein Elternpaar und ihre Kinder, wurden dabei schwer verletzt.

Laut Autobahnpolizei geschah das Unglück gegen Mitternacht in Höhe Bönningstedt. Aus bislang ungeklärter Ursache habe eine Autofahrerin (32) die Kontrolle über ihren Audi verloren. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Fahrerin lebensgefährlich verletzt in Klinik

Die Frau am Steuer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich, der Beifahrer (45) sowie zwei Kinder (9 und 11 Jahre) schwer verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die A7 in Richtung Süden war stundenlang gesperrt.